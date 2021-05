RAI – ADL e Allegri sono amici, gli ultimi contatti risalgono ad un mese fa. Tre squadre possono ostacolare il Napoli

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sulla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Allegri e De Laurentiis sono amici, non conoscenti. Allegri è la persone che ha consigliato il nome di Gattuso per il Napoli lo scorso anno. Gli amici si sentono al telefono, quindi De Laurentiis e Allegri si sono sentiti spesso e avranno parlato anche del fatto di tenere Gattuso a gennaio quando si è parlato di esonero.

Un mese fa vi posso assicurare che Allegri e ADL si sono almeno sentiti, non posso assicurare se si sono visti. Spesso va a Roma dove abita la compagna Ambra Angiolini, con il quale va d’amore e d’accordo, e non escludo che possa aver visto o sentito De Laurentiis nei suoi uffici romani. Chiaro che il Napoli pensi ad Allegri.

Va detto che l’ultimo contatto tra il Real Madrid e chi cura gli interessi di Allegri risale a 4-5 giorni fa. Si sta parlando. Qualora Conte decidesse di anticipare l’addio all’Inter, che gli deve 13 milioni, Marotta farebbe subito il nome di Allegri per sostituirlo. Allegri in passato ha detto due volte di no al PSG, stavolta potrebbe ripensarci.

Capitolo Juventus. Massimiliano Allegri ha un figlio a Torino e quindi è una città che frequenta. Da quello che so, ha confidato ad un amico che il Napoli sia una squadra forte, non gli dispiacerebbe allenare gli azzurri, questo perché ritiene che nel prossimo campionato sia Napoli che Atalanta possano seriamente lottare per lo scudetto. Spalletti ha già detto sì al Napoli, ma occhio a Simone Inzaghi che se non rinnova con la Lazio può davvero essere la mossa di De Laurentiis”.