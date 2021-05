Sconcerti sicuro: “Sarri tornerebbe di corsa a Napoli purché non si parli di scudetto”

Tutto torna, o almeno così sembra. Maurizio Sarri, promesso sposo della Roma, è ancora free agent per la prossima stagione dopo l’annuncio di Mourinho. Il Napoli, che è ancora in corsa per la Champions, sembra destinato ad un cambio allenatore inevitabilmente. Ed ecco, allora, che la suggestione di rivedere il comandante all’ombra del Vesuvio torna in auge.

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha detto la sua a riguardo nel corso di ‘Il Bello del calcio’ su Canale 21. Secondo Sconcerti il ritorno di Sarri non è totalmente da escludere, ad una condizione però. Di seguito le parole del giornalista.

“Posso dire una cosa che è certa al 100%: Maurizio Sarri tornerebbe di corsa a Napoli, ma a determinate condizioni. L’allenatore e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno. Tutto ciò a patto che ci sia una condizione, ovvero non parlare di scudetto”.