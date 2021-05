UFFICIALE – L’Empoli vince e torna in Serie A! Salernitana al secondo posto grazie a Tutino

Dopo due stagioni in Serie B, l’Empoli torna in Serie A! I toscani hanno rifilato un secco 4-0 al Cosenza facendo scattare la festa promozione. La squadra di mister Dionisi è stata padrona del campo fin dall’inizio: a segno La Mantia con una doppietta, Mancuso e Bajrami.

In chiave promozione fondamentale successo anche per la Salernitana. La squadra di mister Castori sbanca 1-2 Pordenone con un rigore dell’ex Napoli Tutino al 96′. I granata, complice la sconfitta del Lecce con il Monza, balzano al secondo posto in classifica e ora cullano il sogno promozione diretta in Serie A, con due giornate da disputare. Nel prossimo match la Salernitana sfiderà proprio l’Empoli, fresco di promozione, allo “stadio Arechi”.

