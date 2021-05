Gaetano incanta con la Cremonese, dribbling e gran gol contro il Chievo (VIDEO)

Grande seconda parte di stagione per Gianluca Gaetano con la maglia della Cremonese in Serie B. Il talento di proprietà del Napoli, dall’arrivo del tecnico Pecchia in panchina, ha trovato quella continuità di prestazioni che gli erano mancate nella scorsa stagione.

Anche oggi è stato protagonista nel match tra i lombardi e il Chievo Verona. Gaetano, infatti, è andato in gol nell’1-1 del Bentegodi nel match valido per la 36esima giornata del campionato cadetto. Il talento napoletano ha risposto all’iniziale vantaggio di Fabbro, firmando la rete del pari al 48′ dopo un doppio dribbling ai danni di due avversari e chiudendo in porta con un sinistro potente.

