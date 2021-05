ADL-Gattuso rapporti ancora aperti: la verità solo dopo il 23 maggio ma il Napoli e Rino si cautelano

L’edizione odierna di TuttoSport si sofferma sul caso di Gennaro Gattuso in casa Napoli, unitariamente al rapporto con Aurelio De Laurentiis. Il patron ed il tecnico azzurro, non hanno chiuso definitivamente i rapporti ed i rumors sul futuro continuano a non placarsi.

Nello specifico, si tratta del tema qualificazione in UEFA Champions League: qualora dovesse essere raggiunto questo obbiettivo prefissato, le parti in questione potrebbero tornare a trattare per la riconferma del tecnico di Corigliano sulla panchina azzurra: ma la verità si saprà solo dopo il 23 maggio.

Il Napoli, nel frattempo, si cautela: sempre più fitti i contatti con Luciano Spalletti che le quotazioni danno come prossimo allenatore dei partenopei, mentre, Gennaro Gattuso non intende ascoltare alcun offerta. Le sirene di Juventus, Fiorentina e Milan lo inorgogliscono ma nei suoi pensieri c’è solo la volontà di portare la sua attuale squadra alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League e le prossime cinque partite saranno fondamentali.