Chiara Nasti: “È finita con Zaniolo”

CHIARA NASTI ZANIOLO – Le voci stavano girando già da qualche giorno. I più attenti avevano notato qualcosa che non andava tra il talento della Roma, Nicolò Zaniolo, e la fashion blogger napoletana Chiara Nasti. I due avevano tolto tutte le foto insieme dai propri profili Instagram e avevano anche smesso di seguirsi. A dare l’ufficialità della fine della relazione è stata Chiara, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram.

La ragazza napoletana ha voluto spegnare sul nascere tutte le voci di gossip ed è stata molto esplicita: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a “salvaguardare la mia persona” e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Peace & Love”.