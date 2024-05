Ultim’ora Napoli, pessima notizia per Calzona: salta la gara con la Fiorentina

Il Napoli si avvicina alla sfida di venerdì contro la Fiorentina, ma ci sono alcuni dubbi sulle condizioni di alcuni azzurri. Poco fa è stato annunciato il forfait di un azzurro.

La 37ª giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì sera, in cui si disputerà al Franchi di Firenze, Fiorentina-Napoli. Per gli azzurri è l’ultima chance per sperare ancora in una qualificazione in Conference League, ma le premesse non sono delle migliori.

Gli uomini di Calzona non arrivano nelle migliori condizioni psicofisiche, visto il momento complicato e i problemi fisici per vari giocatori. A peggiorare la situazione, è il forfait confermato di un azzurro per la gara del Franchi.

Verso Fiorentina-Napoli, brutte notizie per Calzona: un azzurro salta la gara del Franchi

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Gli azzurri stanno vivendo una stagione complicata – ma che a breve si concluderà – e i problemi continuano ad essere sempre di più. La squadra di Calzona purtroppo ha messo i remi in barca anticipatamente, e non trova la vittoria da oltre un mese. Ciò ha complicato i piani degli azzurri in vista di una qualificazione ad una competizione europea per la prossima stagione. Difatti ora è a rischio anche l’accesso alla Conference League, e la gara di venerdì rappresenta un’ultima spiaggia per gli azzurri.

Purtroppo però il Napoli non ci arriva nel migliore dei modi, visti i tanti azzurri acciaccati. Pochi istanti fa, è arrivato l’annuncio sul forfait di un azzurro in vista della gara contro la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, Victor Osimhen anche oggi non si sarebbe allenato con la squadra a causa dell’affaticamento muscolare, ed il forfait per venerdì è quindi pressochè scontato. Ovviamente poi si aspetta l’annuncio ufficiale del Napoli nel report odierno, che dovrebbe essere rilasciato a breve.

Una pessima notizia per il Napoli e per mister Calzona, che probabilmente dovrà fare a meno del bomber nigeriano per la gara fondamentale contro la Fiorentina. Ennesimo problema in questa stagione per gli azzurri, che sembrano esser stati veramente maledetti visti i numerosi infortuni. Senza Victor Osimhen, il Napoli perde il proprio punto di riferimento in vista della gara decisiva per le ambizioni europee dell’Artemio Franchi. Adesso Calzona dovrà studiare eventuali contromosse per sopperire all’assenza dell’attaccante nigeriano. Le soluzioni sono due, ovvero Raspadori o Simeone, ma in base a chi scenderà in campo cambierà il tema tattico del Napoli. Vedremo chi sostituirà Osimhen, ma ciò che è certo è proprio l’assenza del bomber nigeriano per la gara di venerdì contro la Fiorentina.