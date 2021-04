Non solo Napoli e Lazio: anche la Juve segue Kaio Jorge

Secondo quanto riportato da UOL Sport, la Juventus segue con molta attenzione il talento brasiliano Kaio Jorge. La società bianconera starebbe lavorando per giugno, quando sul contratto del classe 2002 rimarrebbero solo sei mesi e si potrebbe acquistare il giocatore a parametro zero con un pre-accordo.

Il Santos però così non guadagnerebbe nulla dalla cessione del suo gioiello e anche Kaio Jorge non ci sta a partire a zero, visto che la sua volontà è quella di aiutare il suo club con una sua cessione.

Sull’attaccante brasiliano ci sono anche le attenzioni di Napoli e Lazio.