Dal Bologna al Napoli, l’agente apre: “Sarebbe un sogno”, che colpo!

Il mercato del Napoli è già partito, con i dirigenti partenopei già al lavoro su vari fronti. L’agente apre le porte al trasferimento dal Bologna al Napoli del suo assistito.

Mancano solamente due giornate al termine della stagione 2023/2024, e poi il focus sarà incentrato sul mercato estivo e sulla programmazione della prossima stagione. In casa Napoli si pianifica la prossima stagione già da diverso tempo, visto che quest’annata ha “regalato” solo dolori e batoste.

Gli azzurri non possono permettersi un’altra stagione sull’onda di questa che si avvia verso la conclusione, e per questo ci son già stati i primi movimenti in ottica mercato. Nel frattempo arriva anche l’annuncio dell’agente, che ha aperto le porte al trasferimento al Napoli del proprio assistito che milita nel Bologna.

Mercato Napoli, l’agente apre al trasferimento dal Bologna in azzurro: le dichiarazioni

I dirigenti del Napoli sono già focussati in vista della prossima stagione, in cui si dovranno evitare i problemi e gli errori commessi in questa annata. L’organico della squadra sarà completamente rivoluzionato, con molti azzurri che saranno ceduti nel corso del mercato estivo. Ovviamente al loro posto serviranno dei rimpiazzi all’altezza, e che possano permettere al Napoli di rilanciarsi nella prossima stagione. In questa stagione, uno dei problemi principali è stato il reparto difensivo, che orfano di Kim ha sofferto maledettamente.

Per questo motivo, i dirigenti azzurri stanno già sondando diversi profili per la difesa. Intanto l’agente di John Lucumì, Simone Rondanini, si è espresso sul futuro del difensore colombiano a Radio CRC, aprendo anche le porte al trasferimento al Napoli:

“È un anno fantastico per Lucumì, sia a livello sportivo che umano. Ha avuto un bambino e tra poco parteciperà alla Copa America. Adesso però dobbiamo concentrarci sugli obiettivi del calciatore: il primo lo ha raggiunto, ossia la qualificazione in Champions League; mentre il secondo è l’affermazione nel suo ruolo anche nella prossima stagione. Napoli è il sogno di tutti, ma ora siamo concentrati sul finale di stagione e poi si vedrà. Molte squadre si sono interessate a Lucumì, tra cui anche il Napoli, ma il futuro poi si vedrà. Il sogno di Lucumì è giocare al livello più alto possibile. La Premier League è il punto d’arrivo, ma lui in Italia ha fatto un grande passo in avanti”.

L’agente di Lucumì dunque si è esposto parzialmente sul futuro del difensore colombiano, annunciando come il Napoli sia tra i tanti club interessati. Inoltre Rondanini ha annunciato come il Napoli sarebbe un sogno, e quindi sostanzialmente ha aperto le porte ad un’eventuale trasferimento di Lucumì in azzurro. L’attenzione però è rivolta al finale di stagione col Bologna, e poi alla Copa America con la Colombia. Il futuro attualmente è in secondo piano, ma sicuramente in estate si discuterà molto di un possibile trasferimento di Lucumì, con il Napoli che attende alla finestra.