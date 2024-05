Brutte notizie da Castel Volturno, non solo Osimhen: altri tre giocatori out contro la Fiorentina?

Da pochi minuti si è concluso l’allenamento odierno del Napoli. La società ha pubblicato il report della seduta al Konami Training Center.

La stagione del Napoli sta volgendo al termine, ma prima sarà necessario onorare al meglio gli ultimi due impegni. Il prossimo match di Serie A sarà tutt’altro che facile. Infatti, gli azzurri faranno vista alla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi nel match che andrà in scena venerdì sera alle ore 20:45. Oltre alla rivalità che scorre tra le due compagini, si tratta di una diretta avversaria che contenderà ai Campioni d’Italia uscenti un posto nella prossima Conference League. La distanza in classifica è molto sottile, con i viola a quota 53 (due lunghezze in più al Napoli), ma con una partita da recuperare contro l’Atalanta.

L’annata dei partenopei è stata fin qui disastrosa, motivo per il quale bisogna invertire assolutamente la rotta. L’obiettivo Champions League è ormai svanito, lo stesso discorso vale per l’Europa, motivo per il quale la terza coppa europea appare come l’unica “scialuppa” a disposizione di Di Lorenzo e compagni. Francesco Calzona lo sa, motivo per il quale proverà a preparare al meglio la prossima sfida. A tal proposito, da pochi minuti è terminato l’allenamento odierno andato in scena al Konami Training Center.

Verso Fiorentina-Napoli, il report dell’allenamento odierno: 3 azzurri out oltre Osimhen?

Come annunciato da Sky Sport, Victor Osimhen salterà la gara di venerdì sera contro la Fiorentina, visto che il nigeriano è ancora alle prese con l’affaticamento muscolare. Per Calzona però ci sono anche altri problemi, visto che svariati azzurri sono alle prese con dei problemi fisici non ancora smaltiti totalmente. Difatti per la gara di venerdì contro la Fiorentina, sono a rischio altri 3 azzurri, sulle cui condizioni è stato fatto il punto nel report odierno:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina finale. Zielinski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom si è allenato in gruppo”.

Per la gara contro la Fiorentina, dovrebbero essere certi dunque i forfait di Zielinski e Mario Rui, oltre ovviamente a quello di Victor Osimhen. L’unica nota positiva riguarda Jesper Lindstrom, che è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà quindi abile e arruolabile per la prossima gara. C’è comunque molta preoccupazione per Calzona, che dovrà fare a meno di alcuni punti fondamentali per dal punto di vista tecnico ed emotivo del suo Napoli.