Ferrero attacca, De Laurentiis difende i club della Super League: “Lo capisci o no?”

Si è tenuta ieri sera l’Assemblea di Lega per discutere del caso Superlega e di Lazio-Torino. Il Corriere della Sera riporta alcuni stralci di conversazione tra i vertici della Serie A. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha esordito con una provocazione verso le tre scissioniste della Super League, Inter, Milan e Juventus: “Facciamo finta di niente o qualcuno doveva presentare le dimissioni?”.

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in difesa di Marotta e Scaroni: “Lo capisci o no che questi sono dirigenti che attaccano l’asino dove vuole il padrone?“. Joe Barone, braccio destro di Commisso alla Fiorentina, ha ribadito come l’argomento dimissioni non fosse all’ordine del giorno.