Gattuso, la bozza di rinnovo è carta straccia: l’anno prossimo c’è la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport di oggi spiega come Aurelio De Laurentiis si sia riavvicinato alla squadra e a Rino Gattuso per il bene del Napoli, ma tra i due non c’è più feeling.

La bozza di contratto stilata mesi fa tra le due parti è diventata ormai carta straccia, spiega la rosea, visto che a fine campionato Gattuso lascerà il Napoli. C’è la Fiorentina ad aspettarlo per la prossima stagione.

Nonostante ciò, il tecnico calabrese vuole andarsene al meglio tentando la qualificazione in Champions e lasciando un bel ricordo.