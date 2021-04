Futuro Gattuso, Pedullà: “Il tecnico è la prima scelta della Fiorentina, c’è disponibilità da parte dell’allenatore”

Sembra che ormai la prossima stagione sia lontana dall’ombra del Vesuvio per Rino Gattuso, anche nel caso in cui dovesse riuscire nell’obiettivo col Napoli di piazzarsi al quarto posto per far ritornare ad ascoltare il famoso urlo Champions al popolo napoletano. Ma ciò nonostante, le strade del tecnico calabrese e Aurelio De Laurentiis sembrano sempre più destinate a dividersi e mister Gattuso, considerando il contratto in scadenza, può iniziare a guardarsi intorno per stabilire su quale panchina siederà la prossima stagione.

Per l’allenatore ex Milan non sono di certo mancate le proposte, ma la più attendibile sarebbe quella della Fiorentina visto che anche precedentemente fu corteggiato da Commisso per sostituire Montella ma allora il tecnico già era in contatto con De Laurentiis. Considerando ciò, ad oggi l’opzione viola sembra essere quella più concreta ma a Gattuso mancano delle certezze tecniche riguardo il progetto. Gattuso ha completamente aperto alla Fiorentina, le prossime due settimane saranno decisive in attesa di garanzie da parte del club, ma ora il tecnico resta concentrato nel guidare il Napoli al termine di questo Campionato. A far sapere la notizia è Alfredo Pedullà per WilliamHill.it.