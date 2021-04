Alvino fa un appello a Jorginho: “So che ha sofferto tanto, prenda una posizione”

Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto a “Ne parliamo il lunedì”, programma in onda sulla emittente Canale 8. Di seguito quanto dichiarato:

“Io dico di no alla Superlega perché, con la nascita di una nuova competizione internazionale, viene completamente a decadere il merito sportivo. Non è giusto, assistiamo alla morte del calcio. Si spezzano i sogni dei ragazzini che giocano per strada. Io faccio un appello a Jorginho, un calciatore che conosco molto bene e che ora milita nel Chelsea”.

“Io chiedo all’ex Napoli di prendere una posizione netta contro la Superlega. So bene che in passato ha sofferto tanto, non ha avuto una infanzia facile e penso che i ragazzini debbano continuare a sognare un calcio fatto di sani principi, trasparenti, uno sport in cui tutti possano aspirare alla vittoria e dove non ci siano privilegiati. Mi aspetto un intervento deciso da parte dei giocatori importanti contro la Superlega”.