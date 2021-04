Ramadani propone Sarri e Maksimovic alla Roma: le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Fali Ramadani avrebbe proposto Maurizio Sarri e Nikola Maksimovic alla Roma. Per il tecnico ex Napoli e Juventus, sarebbe un incarico da poter accettare vista la possibilità di riduzione dell’organico e, il tecnico di Figline, è più che abituato a questi scenari.

Inoltre, il difensore serbo Nikola Maksimovic, ormai in rotta con la società ed in scadenza, ha fatto sapere che non rinnoverà con il Napoli e cerca una destinazione: potrebbe approdare proprio in maglia giallorossa.