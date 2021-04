Gattuso, non solo la Fiorentina: Mendes al lavoro per portarlo in Liga o in Premier

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina di Rocco Commisso avrebbe individuato in Gattuso l’allenatore dei gigliati per la prossima stagione. Il numero uno viola, vede in Ringhio la carta per puntare a qualcosa in più della salvezza da raggiungere e per uno svecchiamento della rosa, ma un altro club di Serie A e dei sondaggi dalla Premier League e la Liga spagnola, lusingano il tecnico.

Il rapporto tra il tecnico calabro ed Aurelio De Laurentiis è ai minimi storici e sembrerebbe non decollare anche in caso di traguardo Champions: non è ancora però il tempo di accettare e farsi desolare dalla corte di Firenze per Gattuso. Il tecnico ha fatto sapere di voler prendere tempo perché vuole rimanere concentrato sul campionato, che alle prossime due vede Inter e Lazio e non ha, quindi, fretta di firmare.

Distrarsi col futuro, anche per coerenza personale, non fa proprio per l’ex tecnico rossonero, il quale può vantare anche dei timidi sondaggi della Roma che non ha palesato l’interesse per il tecnico così come la Fiorentina. Al tempo stesso, Jorge Mendes, agente di Gattuso, sta tenendo dei discorsi aperti per lui anche in Premier League ed in Liga Spagnola; ma prima, si evince dalla rosea:

“Ci sono 40 giorni di full immersion a Napoli, inseguendo un posto in Champions“