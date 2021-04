Addio Parma, ci sono già stati dei sondaggi: Gervinho può finire in Messico

Novità di calciomercato per uno degli attaccanti della Serie A. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, Gervinho potrebbe lasciare il Parma al termine della stagione.

L’attaccante ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2022 ma il suo futuro, a prescindere dall’esito del campionato, sarà lontano dai ducali. Per Gervinho potrebbe aprirsi la possibilità di giocare all’estero.

Infatti ci sono già stati sondaggi in Messico, con Tigres e Pumas che hanno già chiesto informazioni. E anche per questo motivo – conclude Pedullà – il suo agente Pino Calabria si trova in questi giorni proprio in Messico: ascolterà le proposte.