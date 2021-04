Bakayoko, futuro in Francia? Proposto a PSG e Lione

Non sta rispettando le aspettative Tiémoué Bakayoko ed oggi si può affermare tranquillamente che l’anno prossimo non giocherà nel Napoli. Arrivato in prestito dal Chelsea, non sarà riscattato e tornerà a Londra. Non per restare, ma per trovarsi una nuova sistemazione.

Le voci dalla Francia parlano già di due possibili destinazioni. Secondo quanto scrive FootMercato, il centrocampista francese sarebbe stato proposto già a due squadre in Ligue 1: PSG e Lione. Il suo entourage, infatti, si muove per trovargli una sistemazione.