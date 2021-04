Ancora negativi i tamponi di Meret, Di Lorenzo e Insigne

Non sono ancora finiti i tempi di incubazione per tirare il sospiro di sollievo definitivo ma più passano i giorni e più le possibilità che i nazionali azzurri si positivizzino scemano. Il cluster nell’Italia di Mancini ha messo in apprensione tutti per le condizioni di Di Lorenzo, Insigne e Meret. Ancora una volta, però, i tre azzurri risultano negativi:

“Negativi al Covid-19 i tamponi molecolari supplementari effettuati, questa mattina, ai tre nazionali azzurri. L’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare domani mattina”, comunica il Napoli.