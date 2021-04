Raggiunto l’accordo, DAZN acquista due canali per trasmettere sul digitale terrestre

DAZN DIGITALE TERRESTRE – Importante novità per il la fruibilità del calcio in TV. Dopo l’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 dei diritti tv, che permetteranno di trasmettere tutte le 10 partite di Serie A ogni week-end (di cui 7 in esclusiva), Dazn si appresta a concludere un nuovo investimento per la distribuzione dei diritti TV.

Dazn, accordo per l’acquisto di due canali sul digitale terrestre

Come riporta Milano Finanza, infatti, la piattaforma streaming ha raggiunto un’intesa con la Cairo Communication (azienda di Urbano Cairo, ndr) per l’acquisto di due canali sul digitale terrestre. L’accordo, da 3 milioni di euro all’anno, consentirà l’utilizzo della banda per la creazione di due canali digitali.

La distribuzione del servizio di Dazn, dunque, non avverrà tramite internet ma tramite digitale, diminuendo lo scarto temporale tra evento e messa in onda, garantendo anche una stabile trasmissione in tutte le aree del paese.