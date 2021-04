PAGELLE NAPOLI CROTONE – È terminato da pochi istanti il match tra Napoli e Crotone, con gli azzurri che sono riusciti a conquistare la vittoria con il risultato di 4-3 (Insigne, Osimhen, Mertens, Di Lorenzo; Simy, Simy, Messias). Una montagna russa di emozioni al Maradona che ha consegnato i tre punti ai partenopei.

Gli uomini di Gattuso approdano a 56 punti in classifica, in vista della sfida contro la Juventus che sarà recuperata mercoledì. Grazie al pareggio tra Roma e Sassuolo, gli azzurri si allontanano proprio dai giallorossi. In attesa del derby di Torino di stasera, il Napoli si trova momentaneamente al quarto posto in classifica a -2 dall’Atalanta e -4 dal Milan (come detto con una partita da recuperare).

Pagelle Napoli Crotone, i voti degli azzurri

Meret 6: incolpevole sui gol del Crotone che sono degli autentici regali da parte della difesa azzurra.

Di Lorenzo 7,5: assist per il gol del vantaggio di Insigne e gol decisivo per portare a casa i tre punti, partita da incorniciare per l’ex Empoli.

Maksimovic 4: regala il gol del 3-3 al Crotone in maniera dilettantistica, per sua fortuna il Napoli porta a casa i tre punti.

Manolas 4,5: un errore in disimpegno porterà al gol del 2-1 del Crotone, come per il serbo, la sua fortuna è che il Napoli vinca lo stesso.

Mario Rui 5,5: non convince appieno sulla fascia sinistra, ma Insigne sopperisce alle sue mancate sovrapposizioni mettendosi in proprio.

Fabian Ruiz 6: solita prestazione sufficiente dello spagnolo, detta la manovra di gioco.

Bakayoko 5,5: troppo morbido in fase di interdizione, assente in fase di impostazione, ennesima insufficienza per il francese.

Politano 6: sufficienza striminzita, è il meno propositivo dell’attacco azzurro.

Mertens 7: non è ancora al top della condizione e si vede, nonostante questo segna, sfiora la doppietta e regala un paio di assist fantastici ai compagni non convertiti in rete.

Insigne 7,5: gol, assist, grinta, corsa e tecnica. Insigne è nel momento migliore della sua stagione, forse dell’intera carriera.

Osimhen 6,5: segna il 2-0 da meno di mezzo metro, si fa vedere molto ma non riesce a sfruttare la sua corsa contro un Crotone che non concede la profondità.

I voti dei subentrati

Lozano 6: non cambia il match con il suo ingresso in campo, che però gli servirà a ritrovare confidenza con gli schemi azzurri.

Elmas 6: chiamato a inventare al posto di Bakayoko, si fa notare in fase offensiva senza mai però rendersi pericoloso.

Zielinski 5,5: fa rifiatare un esausto Dries Mertens negli ultimi minuti di gara.

Petagna S.V.: entra a pochi istanti dal triplice fischio al posto di Osimhen.