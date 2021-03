Bruscolotti: “Chi critica Insigne non vuole bene al Napoli, vuole solo creare problemi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli:

“Insigne? Chi lo critica non vuole bene al Napoli, vuole solo creare problemi alla squadra e alla società. Ci possono essere prestazioni meno brillanti e magari da un giocatore così ci si aspetta di più. Le motivazioni dell’MVP di marzo? Giustissimo anche per il Napoli, queste cose fanno piacere a tutti, speriamo che i tifosi si convincano altrimenti stiano zitti.

Da quando c’è Gattuso Insigne si è consacrato e trasformato. Ha avuto una maturazione grandissima e ha raggiunto credo il massimo. Deve restare a Napoli a vita? Sarebbe importante se non fondamentale avere un napoletano all’interno della squadra. Conosce i problemi e può instradare gli altri. Mi auguro che ciò avvenga. Champions League? Bisogna avere fiducia, i numeri sono dalla parte del Napoli e le possibilità di raggiungere il traguardo. Non tiriamo fuori però numeri, tabelle e squadre: sono solo disturbi mentali e per l’ambiente”.