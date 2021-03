Alessio Dionisi allenatore del Napoli? È clamorosa l’indiscrezione che arriva da Sportmediaset. È ampiamente risaputo che il Napoli stia cercando un allenatore per la prossima stagione ed ecco che spunta una nuova candidatura forte. Inaspettata, soprattutto. Ma neanche troppo: si sapeva che l’identikit di Alessio Dionisi fosse uno di quelli particolarmente graditi al Napoli.

ALESSIO DIONISI NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Ma nessuno si aspetterebbe di vederlo già il prossimo anno sulla panchina azzurra. E invece, secondo quanto scrive SportMediaset sulle sue pagine, il suo nome sta scalando parecchie posizioni. Anzi: sarebbe il nome più caldo e anche quello più concreto. Si sa che De Laurentiis vorrebbe, in caso di Champions League, affidare la panchina ad un nome esperto, ma non disdegna affatto l’idea di scoprire un allenatore emergente. Alessio Dionisi ha 41 anni, è alla sua prima stagione sulla panchina dell’Empoli, arrivato dal Venezia. Il suo Empoli è primo in Serie B con 59 punti in 30 partite, a sette lunghezze dal Lecce secondo. Anche al San Paolo, in Coppa Italia, ha impressionato, cedendo solo per 3-2.

Ha poca esperienza, ma tante idee innovative e una voglia matta di emergere. La fame, d’altronde, è un requisito di cui il Napoli del prossimo anno non potrà fare a meno. L’Empoli vorrebbe tenerlo a lungo, ma sa che a certe chiamate non si può dire di no. Per questo, avrebbe pensato ad un meccanismo di indennizzo: proporre l’acquisto di Nedim Bajrami, che al San Paolo ha stupito tutti con una doppietta. L’idea di scoprire un nuovo Sarri è un tarlo nella mente di De Laurentiis e chissà che la scoperta non sia proprio Alessio Dionisi.

GATTUSO FIORENTINA

Quanto alle idee, ci siamo: palleggio, verticalità, intensità. I rapporti con il patron dell’Empoli Corsi sono idilliaci: potrebbe essere stato lui a mettere una buona parola per raccomandarlo ai vertici azzurri. Certamente un’incognita, ma un’idea che stuzzica.

In contemporanea – scrive SportMediaset – Rino Gattuso avrebbe già pronta un’altra avventura. La Fiorentina infatti sembra averlo messo al primo posto nelle priorità per il prossimo anno, dopo aver concluso la stagione con Iachini.