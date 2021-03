Dalla Spagna – Il Siviglia vuole Lozano: la Champions è la carta per arrivare al messicano

Stando a quanto riportato dal portale di calciomercato spagnolo, Fichajes.net, il Siviglia sembrerebbe fortemente interessato all’acquisto del messicano, Hirving Lozano.

Arrivato all’ombra del Vesuvio la scorsa stagione e consacratosi solo in questa attuale, l’esterno d’attacco è finito nel mirino di molti club. Dalla Spagna, dei rumors riportano l’interesse di Monchi (ex DS della Roma attualmente in forze al Siviglia) proprio per il numero 11 partenopeo.

I vincitori della scorsa stagione della UEFA Europa League puntano a dei rinforzi di mercato, ed il primo nome sulla lista del direttore sportivo sembrerebbe proprio quello di Lozano. Il Siviglia, inoltre, ha già pescato dalla Serie A dei giocatori in passato, come: Franco Vazquez, Suso ed il recente Papu Gomez.

La carta per provare a convincere El Chucky, sarà la UEFA Champions League: il Siviglia è quasi sicuro dell’accesso alla massima competizione europea, il Napoli, invece, lotta per arrivarci e lo farà fino a fine stagione!