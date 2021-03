Damiani, ex procuratore Galtier: “Occasioni in Italia ce ne sono: è da tenere sotto osservazione”

Oscar Damiani, ex procuratore (da calciatore) di Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Galtier sta facendo molto bene, è da tenere sotto osservazione. Parla bene italiano avendo già giocato in Italia e tatticamente è molto intelligente. Ha le sue idee, il suo modo di vedere il calcio. Ha fatto molto bene al Saint-Etienne ed ora al Lille. Occasioni in Italia ce ne sono, ci sarà qualche cambiamento. Non è detto inoltre che Gattuso se ne vada.

Inoltre al Lille lui gioca la Champions: in Italia verrebbe per giocare le coppe. Oggi come oggi non vedo alternative: Roma e Napoli sono le due società indiziate. Osimhen? Deve crescere dal punto di vista del gioco. Ha una grande velocità, deve imparare a giocare in spazi stretti. Le doti atletiche sono naturali, può crescere ancora e diventare importante per il futuro.