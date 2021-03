Dalla Spagna – Real Madrid, Atletico, Barcellona e PSG coi riflettori puntati su Fabian Ruiz: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, sta lentamente tornando in auge e nome caldo del mercato. Dalla Spagna, il quotidiano AS, fa sapere che non mancano gli apprezzamenti per il centrocampista spagnolo da parte delle big andaluse.

Il Real Madrid non ha mai nascosto l’interesse per il numero 8 partenopeo e prima della pandemia aveva puntato i riflettori sul giocatore in modo serio. Il Napoli però, ha ricevuto proposte anche da: Barcellona, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. La situazione legata al rinnovo del giocatore è ancora in stallo: il contratto è in scadenza nel 2023 e non ha clausole al suo interno.

News Napoli Calcio: il prezzo del giocatore

Aurelio De Laurentiis, appurata la volontà del giocatore di voler lasciare Napoli, ha fissato il prezzo: 60 milioni di euro. Questo, resterà invariato o potrebbe avere delle oscillazioni verso l’alto o il basso, in base al ruolo che rivestirà ad Euro2021 e la qualificazione in Champions League da parte del Napoli.

Logico che i partenopei non avranno bisogno di vendere nel momento in cui dovessero entrare nelle prime 4 posizioni del campionato e non si faranno sconti grossi sul suo cartellino.