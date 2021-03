Bucciantini: “Il Napoli ha avuto troppi infortuni, con i recuperi è tornato a giocare bene”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Sky, ha parlato nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Benevento ha fatto qualcosa di eccezionale da poter raccontare in futuro. Contro le grandi è sempre riuscita a trovare il suo ritmo di gioco. La Juventus è alla fine di un ciclo durato un decennio”.

“Napoli? Ha avuto molti infortuni, mancavano troppi giocatori e chi giocava è stato costretto agli straordinari. Tutto era finito in una narrazione distorta, nella quale si voleva per forza trovare una fine ed una soluzione. Con i recuperi però i giocatori sono tornati a giocare bene. I primi tempi giocati dal Napoli contro Roma e Milan sono perfetti. La vittoria di San Siro è stata impreziosita dalla gestione del gioco”.

“Sarri e Allegri? Tornano! Ho parlato con Allegri. Ha dato testimonianza di voler tornare a lavorare perchè gli manca il lavoro quotidiano. Quando vieni via da certe avventure, un anno sabbatico te lo prendi per smaltire lo stress e le tensioni. Due anni però sono troppi lontani dai campo, in un calcio che va veloce e dimentica in fretta”.