Dal Sudamerica – Il creatore di Holly e Benji: “Oliver Hutton era Maradona”

Holly e Benji Maradona – Il creatore di Holly e Benji, Yoichi Takahashi, ha rivelato che la figura di Oliver Hutton è stata ispirata proprio da Maradona per il quale provava un amore platonico.

LE PAROLE DEL CREATORE DI HOLLY E BENJI

Il creatore del famosissimo cartone animato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Revista Libero:

"Non potevo essere allo stadio, ma ho potuto seguire l'intero torneo in televisione. (In riferimento al Mondiale U20 che Maradona vinse in Giappone nel 1979 ndr.) Conoscevo Maradona, avevo un'idea di quanto fosse incredibile, ma la sua prestazione nella Coppa del Mondo Junior mi ha impressionato. Il Maradona che ho visto in televisione aveva un'aura travolgente. Il lavoro di Maradona ha avuto un grande impatto su Captain Tsubasa. Fino a quando non ho creato Juan Díaz (una figura del calcio argentino), Oliver Hutton era lo stesso Maradona. Anche se Oliver è sempre stato più serio di Maradona" (sorride), ha sottolineato sorridendo Yoichi.