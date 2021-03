FORMAZIONI MILAN NAPOLI – Dopo una pausa di circa una settimana gli azzurri scenderanno nuovamente in campo in occasione del prossimo turno di campionato. Il Napoli dovrà vedersela contro il Milan in occasione della 27ª giornata di Serie A. La partita è in programma domenica 14 marzo alle ore 20:45 nella cornice dello Stadio Meazza di San Siro.

Dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Bologna, gli azzurri scenderanno in campo contro il Milan, seconda in classifica al diretto inseguimento dell’Inter. I partenopei, forti dell’ultimo risultato positivo conquistato in casa proveranno a replicare anche in trasferta. L’obiettivo è quello di mantenersi nella parte alta della classifica dopo l’uscita dall’Europa League. Sarà un match tutto da gustare e totalmente imprevedibile, seconda contro sesta in classifica: lo spettacolo è assicurato.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Pioli dovrà fare sicuramente a meno di Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, non convocati perchè ancora alle prese con il recupero fisico. Verso il rientro in extremis invece Hakan Calhanoglu, che si candida addirittura per partire titolare. Acciaccati dopo Manchester Davide Calabria e Alessio Romagnoli, che dovrebbero sedersi in panchina. Ballottaggio serrato sulla trequarti tra Rebic e Krunic, oltre che sulla fascia destra tra Castillejo e Saelemakers. In attacco confermato Rafael Leao. A centrocampo dovrebbe tornare Tonali accanto a Kessié. In difesa ci saranno Dalot, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Gattuso invece dovrà fare i conti con le assenze di Kostas Manolas, Amir Rrahmani e Hirving Lozano, oltre che del lungodegente Petagna. In attacco favorito Dries Mertens dal primo minuto, con Victor Osimhen pronto ad entrare a gara in corso. Dietro al belga confermato il tridente composto da Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne. In difesa con Koulibaly ci sarà Maksimovic viste le indisponibilità di Manolas e Rrahmani. Hysaj preferito ancora a Mario Rui come terzino sinistro. A centrocampo invece dovrebbe tornare Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz, con il francese al posto di Demme.

FORMAZIONI MILAN NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.