DOVE VEDERE MILAN NAPOLI – In seguito al pareggio contro il Sassuolo, gli azzurri trovano il riscatto in campionato. L’ultimo match disputato allo Stadio Maradona contro il Bologna ha visto la squadra di Gattuso vincere per 3-1. Dopo una settimana di riposo i partenopei scenderanno nuovamente in campo, stavolta contro la seconda in classifica. Il Napoli in occasione della 27^ giornata di Serie A volerà a Milano dove affronterà in trasferta il Milan di Pioli. La partita è in programma per domenica allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro: calcio d’inizio alle ore 20:45.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

L’ultima vittoria conquistata in campionato contro il Bologna era proprio quel che ci voleva per gli azzurri che stavolta dovranno vedersela contro il Milan a San Siro. Una partita estremamente delicata per entrambe le squadre che vogliono portare avanti la loro corsa in campionato. Da un lato i rossoneri, all’inseguimento dell’Inter capolista dalla quale la separano sei punti. Una vittoria potrebbe indubbiamente aiutarli a diminuire il distacco. Dall’altro i partenopei, decisi ad imporsi nella parte alta della classifica dopo l’uscita dall’Europa League.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Milan Napoli

Il match tra Milan e Napoli valido per la 27^ giornata di Serie A andrà in scena domenica 14 marzo allo Stadio Meazza di San Siro alle ore 18:30. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.