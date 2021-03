HIGHGLIGHTS NAPOLI BOLOGNA – Gli azzurri ospitano il Bologna di Mihajilovic al Maradona per il posticipo domenicale di Serie A. Il primo tempo vede la squadra di mister Gattuso chiudere in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne su un grande assist di Zielinski di tacco.

Nel secondo tempo gli azzurri raddoppiano grazie alla rete del neo entrato Osimhen che viene servito sulla corsa ancora una volta da Zielinski e raddoppia. Nel Bologna accorcia momentaneamente le distanze Soriano, gli azzurri però trovano poco dopo la terza rete grazie ad un’altra magia di Insigne che incrocia sul primo palo un tiro dal limite.

GLI HIGHGLIGHTS:

Formazioni Napoli Bologna

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Dove vedere Napoli Bologna

La sfida tra Napoli e Bologna andrà in scena domenica 7 marzo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.