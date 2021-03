Tuttosport – Sassuolo-Napoli, Demme titolare al posto di Bakayoko. Manolas in panchina

Diego Demme potrebbe scendere in campo titolare contro il Sassuolo. Questo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport che preannuncia quella che potrebbe essere la scelta di Gattuso a discapito di Bakayoko:

“La squadra di Gattuso sta superando l’emergenza e oggi al Mapei Stadium, impianto al quale è legato l’amaro ricordo della Supercoppa persa lo scorso 20 gennaio con la Juventus, si rivedranno sia Demme sia Manolas. Il difensore inizierà dalla panchina, mentre il centrocampista dovrebbe essere schierato dal via al posto di Bakayoko. Un po’ per far respirare l’ex Chelsea, ma anche perché col Sassuolo della gente rapida, serve un piccoletto sveglio e reattivo in mezzo al campo”.