Il Mattino – Rapporto disteso tra Gattuso e De Laurentiis: Napoli compatto e unito

Il Napoli ha ritrovato quella serenità di cui necessitava, almeno per un po’. Quella di cui aveva bisogno per ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa League. Si è disteso il clima in quel di Castel Volturno, in particolare tra Gattuso e De Laurentiis. Ecco quanto riporta Il Mattino:

“La volata Champions riparte all’insegna della serenità e del clima disteso tra De Laurentiis e Gattuso, lontani i giorni di tensione post Verona con la rabbia del presidente per il brutto ko al Bentegodi: compattezza e unione tra presidente, che oggi potrebbe essere al Mapei Stadium, tecnico, dirigenza e squadra in un momento decisivo della stagione.

Gli azzurri hanno dato i primi segnali di risveglio nel ritorno di Europa League contro il Granada, confermati nel derby con il Benevento. Ora il Napoli insegue una continuità di risultati. Il Napoli contro il Sassuolo insegue una vittoria esterna che manca da Udine il 10 gennaio”: