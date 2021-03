GdS – De Laurentiis ha sospeso le consultazioni con gli altri allenatori: se ne riparlerà a fine stagione. Quattro nomi per la panchina

Per ora il Napoli ha definitivamente accantonato l’idea di cambiare allenatore. Se ne riparlerà a fine stagione ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulla situazione e sui nomi su cui gli azzurri vireranno con molta probabilità:

“De Laurentiis ha sospeso le consultazioni con gli altri allenatori interpellati e ha deciso che andrà comunque avanti con Gattuso fino al termine della stagione per poi avviare la ristrutturazione tecnica.

“E tra le indiscrezioni per il futuro, circola anche il nome di Roberto De Zerbi, insieme a quello di Italiano, Juric e Benitez. Col silenzio stampa, ancora in atto, il presidente ha voluto garantire all’allenatore e alla squadra la serenità necessaria per lasciarsi alle spalle polemiche e dissidi”.