Chiariello commenta: “Inutile esaltarsi per la vittoria di oggi: il Benevento è stato inguardabile”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato al termine di Napoli-Benevento nel corso del suo consueto editoriale. Di seguito quanto evidenziato:

“Con il successo di oggi contro il Genoa, l’Inter ha messo una seria ipoteca sulla vittoria dello Scudetto. Secondo le mie previsioni, una tra Roma e Milan comincerà a perdere colpi. La principale pretendente per il quarto posto è la Juventus, che se la giocherà con Atalanta e Napoli”.

“La Juventus in ogni caso si è dimostrata una squadra in difficoltà: ad inizio stagione era una seria candidata alla vittoria del campionato, a Verona invece si è dimostrata per l’ennesima volta una squadra in difficoltà”.

“Il Napoli oggi ha vinto, ma non serve esaltarsi: il Benevento oggi è stato inguardabile. Ora bisogna dare continuità alle prestazioni e fare un filotto di vittorie nelle prossime partite”.