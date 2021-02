Contatti più intensi tra con Rafa Benitez: ADL gli avrebbe chiesto il ritorno immediato in caso di eliminazione in Europa League

Questa sera il Napoli giocherà il ritorno della sfida di Europa League contro il Granada, e dovrà cercare di ribaltare il 2 a 0 dell’andata per cercare di qualificarsi. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, l’impresa è ardua, e nel caso in cui si dovesse fallire, l’esonero di Gattuso sarebbe un’opzione. In questi ultimi giorni, i contatti tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez si sarebbero intensificati, con il presidente che avrebbe chiesto uno sforzo a Benitez per subentrare. Lo spagnolo non gradirebbe subentrare a stagione in corso, ma sta riflettendo. Tutto potrebbe dipendere dal risultato di questa sera, anche se l’obiettivo Champions è ancora alla portata, con la partita contro la Juve da recuperare.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI