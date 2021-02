SKY – Sarri-Napoli, solo contatti esplorativi: segnali negativi per un ritorno. Resta aperta la pista Roma

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto intorno al possibile ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico è corteggiato tra tre club di Serie A: Fiorentina, Napoli e Roma. In mattinata erano spuntate voci circa un’accelerata per vederlo sulla panchina dei viola la prossima stagione, notizia smentita dall’agente dell’allenatore toscano, Fali Ramadani: “Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie“.

Ci sono stati, invece, contatti con il Napoli. Dopo la sconfitta con il Verona – riferisce Di Marzio – ci sono stati contatti esplorativi con Sarri, che però si sono fermati lì. Non ci sono stati approfondimenti con Ramadani, segnali negativi in previsione del ritorno.

Resta invece aperto il canale con la Roma, qualora non dovesse rimanere Fonseca. Il gradimento è reciproco, ma le pagine di questa storia sono comunque ancora tutte da scrivere.