FORMAZIONI GRANADA NAPOLI – Il Napoli affronterà il Granada in occasione della gara di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League. La partita si giocherà, giovedì 18 febbraio, alle ore 21:00 nella cornice del Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada.

Gli azzurri giungono vittoriosi dall’ultima sfida di Campionato contro la Juventus. Un’ottimo risultato per portare grinta e fiducia anche in Europa League e provare a strappare al Granada l’accesso agli ottavi dei finale della competizione europea.

La situazione si complica in vista della sfida di Europa League contro il Granada e con l’infermeria colma per Gattuso non sarà facile destreggiarsi tra le tante assenze. Il tecnico sarà infatti obbligato a portare con la squadra diversi giocatori della Primavera. Gli azzurri al momento sono decimati sia per le positività al Covid, sia per i tanti infortuni in rosa, gli ultimi rimediati proprio in seguito alla sfida contro la Juventus. Primo tra tutti Lozano, che dopo l’ultimo scontro con i bianconeri starà fuori almeno tre settimane. Stesso discorso per Ospina, i cui tempi di recupero sono molto più brevi, ma che sarà comunque costretto a saltare la sfida contro il Granada e la successiva contro l’Atalanta. Ma non finisce qui, anche Petagna salterà il match di Europa League per un recente infortunio annunciato dal club gli scorsi giorni. Sono nove in totale gli indisponibili, all’elenco si aggiungono Elseid Hysaj, Kostas Manolas, Diego Demme, Dries Mertens out per infortunio, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam non disponibili per la riscontrata positività al Covid.

Formazioni Granada Napoli

GRANADA (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Vallejo, Duarte, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoso, Kenedy; Molina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.