Il Mattino – Gattuso obbligato: aggregati sei giocatori della primavera alla prima squadra

Il Napoli continua ad attraversare un momento estremamente delicato a causa degli infortuni e dei contagi covid. Gli azzurri hanno tantissimi indisponibili in rosa e in vista della gara delle prossime gare Gattuso ha aggregato in tutto 6 calciatori della primavera con la prima squadra. Ecco quanto scrive Il Mattino:

“Su tutti Antonio Cioffi, casertano, esterno d’attacco del 2002 che è entrato nel vivaio del Napoli nel 2013, quando aveva appena 11 anni. Rappresenta a tutti gli effetti l’alter ego di Insigne, perché gioca a sinistra e ama rientrare sul destro per calciare in porta.

Potrebbe trovare spazio anche Zedadka, franco-marocchino arrivato nel 2018 dal Nizza. Rispetto a Cioffi ha 2 anni in più (21 li farà a giugno): gioca sulla stessa fascia del napoletano, ma in una posizione più arretrata. Sostituto ideale di Mario Rui; ha già collezionato 5 presenze tra i professionisti in questa stagione: con la Cavese in serie C.

Il terzo gioiellino già nel giro della prima squadra è Davide Costanzo. Segni particolari: è di Frattamaggiore, più precisamente è cresciuto nella stessa strada di Insigne (via Rossini). Ieri; poi Gattuso ha fatto allenare con la prima squadra anche Marchisano (terzino destro) e Pesce (attaccante) entrambi 2004, insieme al portiere Idasiak potrebbero partire per la Spagna“.