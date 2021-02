DOVE VEDERE NAPOLI JUVENTUS – Dopo gli impegni di Coppa Italia, conclusisi con una rovinosa sconfitta contro l’Atalanta costata agli azzurri il passaggio in finale, ecco giungere per il Napoli una partita estremamente importante: quella contro la Juventus in casa, nell’impianto di Fuorigrotta. Una prova di coraggio non solo per la squadra, ma anche per Gattuso, a cui molti attribuiscono lo scarso rendimento della rosa. La partita si giocherà sabato 13 febbraio 2021. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Il Napoli sta vivendo un periodo nero, sul campo e non. Una frattura che tarda a risanarsi e che anzi diventa sempre più profonda. Gli azzurri al momento sono relegati al sesto posto nella classifica di Serie A dopo aver assaporato, seppur per poco, l’ebrezza dei primi posti. Sono 37 i punti conquistati, pari a quelli dell’Atalanta, per un totale di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Campionato. La Juventus si trova invece al terzo posto, con 42 punti, alle spalle di Inter e Milan. Reduce da tre vittorie di fila, conta una sola sconfitta nelle ultime cinque partite in Serie A.

Dove vedere Napoli Juventus

La sfida tra Napoli e Juventus andrà in scena sabato 13 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.