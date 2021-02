FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS – Il Napoli affronterà la Juventus in occasione della 22ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18:00.

Il Napoli è reduce da una sconfitta in trasferta contro l’Atalanta. L’ennesima, ormai, che ha portato via agli azzurri un posto nella finale della competizione. Una sconfitta che aggiunta al rendimento della squadra pesa come un macigno e complica le cose anche in vista della sfida contro la Juventus. Quella contro i bianconeri è una partita estremamente importante che potrebbe condizionare pesantemente gli equilibri della compagine di Gattuso. Anche per la Juve, del resto, il match rappresenta la possibilità di potersi avvicinare alle prime due in classifica, Inter e Milan, al momento defilate rispettivamente con cinque e sette punti di vantaggio sulla terza.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Per gli azzurri perdura l’emergenza azzurra in difesa. Rrahmani e Maksimovic restano scelte obbligate per Gattuso viste le assenze di Manolas e Koulibaly. Problemi anche per Hysaj e Demme, dunque spazio a Mario Rui, Bakayoko e Lobotka. Al centro dell’attacco Petagna sostituire Osimhen, con Lozano e Insigne. Confermato Ospina tra i pali.

Problemi anche per Pirlo nello stilare la formazione che scenderà in campo contro il Napoli. Non bastava l’assenza di Arthur, al quale si aggiungono anche Dybala, Ramsey e Bonucci che al momento è ancora in dubbio a causa di un affaticamento. Szczesny torna tra i pali, Cuadrado e Danilo favoriti sulle corsie. In difesa Chiellinie e De Ligt nel caso Bonucci non dovesse farcela. Morata verso il ritorno dal 1′. McKennie e Chiesa titolari da esterni a centrocampo, nel mezzo Rabiot.

Formazioni Napoli Juventus

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.