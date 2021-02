Tuttosport – Retroscena ADL: ha trasmesso serenità allo spogliatoio nel prepartita a Bergamo

Tuttosport, nell’edizione odierna, ha svelato un retroscena che ha per protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia il patron ha deciso di essere vicino alla sua squadra. ADL ha infatti presenziato sia sugli spalti che negli spogliatoi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“De Laurentiis ha scambiato il 5 con i calciatori e con Gattuso ed ha abbracciato Giuntoli. Il patron ha provato a trasmettere serenità ad una squadra che ha mostrato tutte le sue fragilità. L’umore di De Laurentiis non è cambiato neanche a fine partita. Resta solo l’amarezza di non aver centrato la finale ma è convinto che il Napoli abbia il potenziale giusto per raggiungere il quarto posto”.