DOVE VEDERE ATALANTA NAPOLI – Dopo l’ultimo turno di Campionato che ha visto gli azzurri impegnati contro il Genoa in trasferta, ecco tornare come di consueto l’appuntamento infrasettimanale della Coppa Italia. Le squadre che sono riuscite a proseguire nella competizione saranno alle prese con il match di ritorno valido per le semifinali di Coppa Italia. Per l’occasione il Napoli sfiderà nuovamente l’Atalanta, a circa una settimana di distanza, stavolta in trasferta. La partita è in programma per mercoledì, 10 febbraio, al Gewiss Stadium di Bergamo: calcio d’inizio alle ore 20:45.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri, si sa, non stanno vivendo un momento roseo e l’ultima sconfitta in Serie A rimediata contro il Genoa in trasferta per due reti a uno di certo non ha migliorato la situazione. Il Napoli deve necessariamente trovare una via d’uscita, soprattutto sul campo. Finora il percorso in Coppa Italia è stato quasi perfetto, unico neo il pareggio dell’andata contro l’Atalanta. La Dea, reduce da un 3-3 contro il Torino in Campionato è decisa a non lasciarsi sfuggire l’accesso alla finale. Si prospetta una sfida incandescente tra due squadre che al momento navigano quasi sulla stessa lunghezza d’onda: il rendimento dichiara 8 punti per l’Atalanta contro i 7 degli azzurri conquistati nelle ultime cinque partite giocate.

Dove vedere Atalanta Napoli

La sfida di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli andrà in scena domenica 10 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Atalanta-Napoli sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Uno. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.