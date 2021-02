Vieri a ruota libera: “ADL, che uomo sei? Rino è bravo, al suo posto avrei dato le dimissioni”

Bobo Vieri, ex attaccante di Inter e Juve, non le ha mandate a dire ad Aurelio De Laurentiis. Nel corso di BoboTv, sul proprio canale Twitch, Vieri ha commentato la situazione che c’è a Napoli e le difficoltà che sta vivendo Gattuso, suo ex compagno in nazionale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ma cosa fanno a Napoli? Ma questo De Laurentiis cosa fa? Ha chiamato Benitez e sembra che ne abbia sondati altri tre o quattro. Ma che uomo sei? Rino è bravo, al suo posto avrei dato le dimissioni. Non si può lavorare così. Prima gli voleva far firmare il rinnovo del contrato e poi dopo due settimane chiama altri allenatori. Se non vinceva l’altro giorno che succedeva? Altri insulti? Quest’anno non ha mai avuto Osimhen e Mertens. Ma di cosa parliamo? Dovevo fare gol io? Sento offese e insulti per lui, questi sono fuori di testa“.