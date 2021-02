TuttoSport sul Tweet di ADL: “Giuntoli riconfermato perché il presidente ha ricordato i tanti giocatori ceduti”

La situazione in casa Napoli è sempre più complicata. La polemica tra Gattuso ed Aurelio De Laurentiis non si è placata neanche dopo la vittoria in campionato sul parma. Le tante voci su Cristiano Giuntoli e il presunto divorzio dalla società azzurra hanno preso sempre più piede negli ultimi giorni. A questo proposito nella giornata di ieri il presidente ha riconfermato il ds, togliendo tutti i dubbi. Tuttosport ha dato una lettura particolare del suddetto Tweet. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Forse ADL si è ricordato dei tanti calciatori che il suo uomo-mercato è riuscito a vendere. Non ultimo Milik, ceduto al Marsiglia per 9 milioni + 4 di bonus”.