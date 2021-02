Gattuso: “Difesa a tre perché eravamo stanchi. De Laurentiis? La messa l’ho cantata, ora penso al campo”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della RAI al termine di Napoli-Atalanta, semifinale di Coppa Italia. Di seguito quanto dichiarato:

“Al ritorno il Napoli sarà favorito? Mi viene da sorridere, con l’Atalanta non si è mai favoriti, oggi ci ha messo in difficoltà. Bisogna fare delle scelte, si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca in campo. Elmas non faceva 2 partite di fila da troppo. Anche Zielinski era provato fisicamente”.

“Perché la difesa a 3? C’era bisogno di freschezza. Abbiamo tanti calciatori in difficoltà, c’era bisogno di mettere gente fresca in campo. In avanti potevamo fare di più, ma siamo corti. Osimhen e Petagna mi sono piaciuti, anche se si poteva fare meglio. Demme, Bakayoko e Lobotka non possono giocare da mezzala, quindi non potevamo fare un centrocampo a 3. Abbiamo visto che loro vanno in difficoltà contro squadre che schierano una difesa a tre, l’abbiamo provata e ci è andata bene”.

“Petagna prima no? Si gioca ogni tre giorni, se si fa male Petagna che facciamo? Chiamiamo Bruno Giordano con la numero 10? (ride, ndr)”.

“De Laurentiis? La messa si fa una volta al giorno. L’ho cantata già, adesso parliamo di calcio perché altrimenti non ne usciamo più”.

“Insigne? Ha ricevuto un botta al polpaccio, domani valutiamo. Come sta Mertens? Sta facendo le terapie in Belgio, ci vorrà ancora del tempo. Fabian Ruiz è ancora positivo, domani è il 21esimo giorno se l’ASL gli darà il permesso potrà allenarsi da solo a Castel Volturno“.