Sarri torna al Napoli? Perché Maurizio Sarri era tra le tendenze di Twitter? Dopo la doppia sconfitta contro Juventus in Supercoppa e Verona in campionato, la fiducia nei confronti di Rino Gattuso ha iniziato a vacillare. Tant’è che De Laurentiis pare abbia contattato altri allenatori, tra i quali proprio Sarri.

E quindi sui social esplode la polemica: via Gattuso, dentro… Sarri. Nostalgia, solo così si può definire questa idea. Di allenatori, in fondo, ce ne sono tanti altri, non solo quello di Figline Valdarno.

SARRI TORNA AL NAPOLI, RITORNO IN AZZURRO IMPROBABILE

Difficile pensare ad un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. Oggi è una fantascienza di un gruppo di tifosi, nostalgici per l’appunto. Di un calcio che però è inevitabilmente destinato a non tornare: Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli sarebbe una follia per tre motivi in particolare. Al di là dell’aspetto campanilistico: aver allenato la Juve non è una discriminante, è giusto che il professionista faccia il professionista.

Ma i motivi principali sono proprio tecnici: le possibilità che Sarri ripeta i risultati del triennio 2015-18 sono davvero poche. E, se dovesse riuscirci, impiegherebbe tempo ed errori per ottenerli. Non ha la bacchetta magica, non si cambia una squadra nel gioco e nell’anima in 12 minuti. Quel Napoli era una splendida utopia frutto di tante varianti, dal gruppo alle caratteristiche al fattore psicologico.

(LEGGI ANCHE: Nicolò Schira ci parla del ritorno di Sarri)

Con la mano di un ottimo allenatore, che, però, sembrava aver esaurito il proprio ciclo. Il secondo motivo è ambientale: i rapporti con Aurelio De Laurentiis non sono rimasti idilliaci dopo la trattativa per il rinnovo mai andata in porto. Ed è da capire se esistano davvero i margini per ricucire il rapporto. Il terzo motivo è economico: alla Juventus ha ancora un contratto da 6 milioni di euro, al Napoli una cifra simile la tocca solo Kalidou Koulibaly.

ESONERO GATTUSO, IL NAPOLI NON CI PENSA MINIMAMENTE

C’è un quarto motivo, il bonus: Gennaro Gattuso. Che ha le sue colpe nelle ultime deludenti uscite, che dovrà rispondere a tante domande e verità. No, per ora, al di là delle suggestioni social, il nome di Maurizio Sarri al Napoli sarà accostato soltanto negli almanacchi e nei ricordi. E su Twitter.