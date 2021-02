DOVE VEDERE NAPOLI ATALANTA – Dopo aver disputato l’ultimo turno di Serie A, andato in scena nello scorso fine settimana, gli azzurri scenderanno nuovamente in campo per le semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta. La sfida vedrà il Napoli affrontare i nerazzurri nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sarà il primo confronto delle due sfide di andata e ritorno, che decreteranno le squadre che avranno accesso alla finale. La partita si disputerà mercoledì, 3 febbraio 2021 con calcio d’inizio alle ore 20:45. Il ritorno al Gewiss Stadium è invece previsto per mercoledì 10 febbraio con calcio d’inizio alle 20:45.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri provengono da due risultati positivi di fila nelle ultime partite disputate, dopo le due sconfitte contro Juventus e Verona rispettivamente in Supercoppa Italiana e Serie A. L’ultima vittoria conquistata contro il Parma per 2 reti a zero in Campionato ha fatto sollevare un po’ la testa agli azzurri, colti in un momento non proprio roseo nell’ambiente squadra. In Serie A il Napoli al momento milita al 5° posto in classifica a quota 37 punti, a pochissima distanza dall’Atalanta che è invece al 7° posto e dalla quale lo separa solamente un punto. Entrambe le squadre hanno totalizzato solamente vittorie in Coppa Italia ma a livello di rendimento nelle ultime cinque partite gli azzurri sembrano avere la meglio sugli orobici, che hanno totalizzato 2 vittorie al fronte delle 3 messe a segno dai partenopei.

Dove vedere Napoli Atalanta

La sfida tra Napoli e Atalanta andrà in scena domenica 3 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Atalanta sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Uno. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.