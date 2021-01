HIGHLIGHTS NAPOLI PARMA – È terminata da pochi istanti la sfida tra Napoli e Parma allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli uomini di Gattuso sono riusciti ad imporsi sugli emiliani con il risultato di 2-0. La vittoria è arrivata grazie al gol nel primo tempo di Elif Elmas ed il raddoppio nel secondo tempo di Matteo Politano, subentrato a Petagna dopo poco più di un’ora di gioco. Napoli che dunque riesce a dare continuità alla vittoria conquistata nei quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Di seguito i momenti salienti e la sintesi della partita.

Le formazioni ufficiali

Non mancano le sorprese tra le due squadre, con entrambi gli allenatori che hanno deciso di provare qualcosa di nuovo per stupire la controparte. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Napoli Parma highlights e sintesi del match

Dopo una mezz’ora di gioco senza pericolo significativi dalle parti di Sepe, il Napoli riesce a trovare il gol del vantaggio. Al 31º Elif Elmas si lancia in una cavalcata che non viene contrastata dalla difesa del Parma e dopo una serie di dribbling spiazza il portiere emiliano e segna il gol del vantaggio. Al 62º il Parma avrebbe trovato il gol del pareggio, se non fosse che Brugman era in fuorigioco al momento del passaggio decisivo di Gervinho. Rete annullato e vantaggio del Napoli che resiste. Vantaggio azzurro che raddoppia a nove minuti dalla fine con la rete di Mateo Politano, subentrato nella ripresa. Il mancino dell’ala romana viene deviato da Osorio e spiazza Sepe, che non può far altro che raccogliere il pallone dalla rete. Vittoria per gli azzurri dunque che agganciano il quarto posto in classifica