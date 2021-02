RAI – Contatto ADL-Sarri possibile, il patron azzurro a volte fa un passo indietro

In queste ultime ore si vocifera un contatto ADL-Sarri nel post partita di Hellas Verona – Napoli sul quale si è espresso il collega RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Non mi stupirebbe questa cosa perchè De Laurentiis è abituato a volte a fare un passo indietro. Lo mandò via perché era stanco di sentirsi dire che Sarri giocava sempre nello stesso modo, che non aveva un piano B. Sarri rimase male perché non voleva andare al Chelsea ma aspettava una proposta dal Napoli che arrivò ma fu ritenuta ridicola per gli fu proposto un contratto molto al di sotto di quanto prendevano gli altri top allenatori di Serie A”.